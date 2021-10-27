عزوار: ترقية العمل البرلماني يندرج في صميم إلتزامات الحكومة

قالت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان إن موضوع التنسيق بين الحكومة والبرلمان. سواء في تسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفوي أو في غيرها يندرج في صـميم إلتزامات الحكومة الرّامية إلى تعزيز وترقية العمل البرلماني

وأشارت الوزيرة خلال يوم دراسي حول “التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفوي”. أن السؤال الشفوي يعد مظهرا بارزا من مظاهر إستقلالية السلطات فيما بينها. عبر تلك المساءلة أو الرقابة البرلمانية التي يمارسها النواب على الحكومة وعلى نشاطاتها.

وفي المقابل أكدت ذات المتحدثة، أن السؤال الشفوي يجسد المعنى الحقيقي لمهمة المنتخب اتجاه منتخبيه. وذلك لما تكتسيه آلية السؤال الشفوي من فعالية بالغة في إيصال انشغالات وتطلّعات المواطنين على لسان ممثليهم داخل قبّة البرلمان.

كما أن تبني الجزائر لنظام البيكاميرالية “أي نظام المجلسين النيابيين أو الغرفتين التشريعيين” كان عاملا حيويا ومهما في تفعيل عملية الرقابة البرلمانية بصورة عامة. وفي تعزيز آليات الرقابة ومنها الأسئلة الشفوية كما ونوعا. وهو نظام ساهم في التوسيع في التمثيل الديمقراطي لكافة شرائح المجتمع المدني.

وأوضحت في ذات السياق، أن السؤال الشفوي أدى إلى حفظ الإستقرار المؤسساتي وكان عامل توازن سلطات ومؤسسات الدولة، ويكمل ويعزز أداء المجلس الشعبي الوطني في مجال وظيفة الرقابة البرلمانية المنوطة به دستوريا. إن هذه الآلية البرلمانية ليست فكرة مستحدثة في النظام القانوني الجزائري.

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