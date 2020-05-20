عزوار تُوزع 10 آلاف كمامة مخصصة للأطفال بمركز مكافحة السرطان في العاصمة

قامت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء، بزيارة لمركز مكافحة السرطان بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة.

وحسب بيان لذات الوزارة، تحمل هذه الزيارة، العديد من الدلالات والمعان السامية خصوصا ونحن بالشهر الفضيل.

وخصصت الوزيرة، هذه الزيارة للطفولة، لما لها من رمزية تضامنية ولتتقاسم معهم لحظات ستحاول من خلالها التخفيف من معاناتهم ومشاركتهم فرحة هذه الأيام.

وأكد البيان، أنه أصبح من الضروري غرس ثقافة استعمال الكمامة المخصصة للأطفال، كفئة أساسية في تركيبة المجتمع.

وأشار البيان، إلى أن الوزارة قامت بتحضير، عشرة آلاف كمامة متعددة الاستعمال، مخصصة للأطفال، بألوان زاهية ورسومات جميلة.

وتحمل هذه الرسومات، معاني الفرح والبهجة لتزرعها في نفوس الأطفال، خصوصا أن الحالة الصحية لهم، تتطلب رعاية وحماية خاصة، خصوصا مع زيارات أهاليهم لهم يوم العيد.