عزوزة: أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة تنطلق الاثنين المقبل

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن انطلاق اول رحلة للحجاج الميامين من الجزائر العاصمة نحو البقاع المقدسة يوم الاثنين المقبل.

وأوضح عزوزة خلال مؤتمر الحج المبرور في طبعته الثالثة بقصر المعارض بالصنوبر البحري “ان انطلاق اول رحلة للحجاج الميامين من مطار هواري بومدين باتجاه البقاع المقدسة ستكون يوم 15 جويلية الجاري وعلى متنها قرابة 350 حاج وحاجة”.

وشدد على ضرورة ان يكون الحاج “خير سفير لبلاده وأحسن ممثلا في الالتزام بقوانين البلد المضيف ومثالا في الأخلاق وحسن السيرة”.

كما ذكر عزوزة بكل الجهود التي بذلها الديوان لانجاح هذا الموسم من الحج من دورات تدريبية لأعضاء البعثة وتنظيم قافلة الحجاج التي جابت كل ولايات الوطن لشرح المناسك الحج وكذا تنظيم صالون الحج وكلها كما اضاف خدمة لحجاج بيت الله.

وأضاف عزوزة ان شعيرة الحج تحظى بأهمية كبيرة في الجزائر لذلك جندت له كل الوسائل والإمكانيات من اجل ان يؤدي الحجاج مناسكهم على أحسن وجه وفي طمأنينة، املا ان ينجح موسم الحج هذا و بامتياز.