عزوزة: أيها الحجاج تحمّلوا المشقة فأنتم لستم ذاهبون في رحلة استجمامية.. !!

قال رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، إنّ حج العام الماضي كان ناجحا، رغم بعض الصعوبات التي تم تسجيلها في منن.

وأوضح عزوزة خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الأربعاء، أنّ هذه الصعوبات تكون خارجة عن نطاق الديوان.

ووجه رئيس الديوان، نداءً إلى الحاج قال فيه “إنك لست تسافر وتغادر أرض الوطن في رحلة استجمامية أو سياحية، فهي رحل دينية وروحية”.

تابعا “الحج فيه من مشقة تلك المشقة، والعنت بمقابلة ذلك الأجر والتواب الذي يعده الله سبحانه وتعالى لعباده والذين تحملوا مشقة السفر”.

وفي ذات السياق، أكد عزوزة، أن الديوان يرسل من حين إلى آخر، مبادرات لتخفيف من وطأة وشدة تلك الصعوبات.