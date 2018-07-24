عزوزة: الدولة وضعت ثقتها في البعثة الجزائرية خدمة للحجاج

قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إنّ الدولة قد وضعت ثقتها في أعضاء بعثة الحج.

و ما عليهم إلا أن يكونوا في مستوى الأمانة.

داعيا أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى ضرورة التفاني و الإخلاص في العمل خدمة للحجاج”.

و أبرز عزوزة على هامش إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي على انطلاق أول رحلة لأعضاء البعثة الجزائرية للحج. التي تضم 270 عضوا من مجموع 800 عضو باتجاه المدينة المنورة.

أنّ التحضير المبكر لموسم الحج 2018 قد أعطى “نتائج مبشرة”.

حيث سارعت كل القطاعات المعنية في تحضير الأجواء المناسبة، متطلعا أن يكون هذا الموسم “ناجحا” .

لاسيما وأنّ كلّ الإحتياطات تم ضبطها وكلّ الإحتياجات تم توفيرها.

و أفاد نفس المسؤول أن أعضاء البعثة الجزائرية للحج يتوزعون عبر مراكز كل من المدينة المنورة و مكة المكرمة و جدة.

بالإضافة إلى الأعضاء التابعين لوكالات السياحة و الأسفار.

مشيرا إلى أنّ وفدا يضم 30 عضوا قد غادر الجزائر في وقت سابق باتجاه البقاع المقدسة لوضع الترتيبات الأولية.

واستقبال الأدوية اللازمة بالمراكز الطبية و استصدار كلّ التراخيص المتعلقة بأعضاء البعثة الجزائرية للحج.

و أشار عزوزة إلى أن أعضاء البعثة الجزائرية الـ800 يمثلون وزارات كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

و الشؤون الخارجية.

بالإضافة إلى وزارة المالية والأشغال العمومية و النقل والشؤون الدينية والأوقاف و الاتصال والسياحة و الصناعة التقليدية.

بالإضافة إلى كل من المديرية العامة للحماية المدنية و الديوان الوطني للحج والعمرة.