عزوزة: لا وجود لعمرة رمضان والحج ننتظر قرارات السلطات السعودية

أكد يوسف عزوزة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، استحالة تنظيم عمرة شهر رمضان بعد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال عزوزة في تصريح خص به”النهار أونلاين” أن العمرة مؤجلة إلى اشعار لاحق، موكدا استحالة تقديم تعويضات مالية لوكالات السياحة والاسفار كون الحجوزات المسبقة لم تقم بها الوكالات.

وبشأن حج 2020، أفاد عزوزة بأن الامور تسير عادية كون السلطات السعودية لم توجه مراسلة رسمية من أجل الإلغاء ومشيرا إلى وجود اجراءات خاصة سيتخذها الديوان لحماية الحجاج في عدم إلغاء الركن الخامس من أركان الاسلام.