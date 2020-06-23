عزوزة: هذا مصير الناجحين في قرعة الحج هذه السنة

أكد يوسف عزوزة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن الجزائر تتفهم قرار السعودية بإجراء شعيرة الحج هذه السنة بأعداد محدودة.

وتحدث عزوزة، في إتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، عن الناجحين في قرعة الحج لهذا الموسم “2020”، مؤكدا أنه سيتم تثبيت شهادة فوزهم للذهاب لهذه الشعيرة في الموسم المقبل “2021”، بعد إنقضاء الجائحة.

وبالنسبة للناجحين في قرعة الحج للموسم المقبل “2021”، سيؤدون شعيرة الحج السنة التي تليها “2022”.

أما الجزائريين المقيمين بالمملكة، والذين يرغبون في أداء شعيرة الحج، قال عزورة أن عليهم التسجيل لدى القنصلية الجزائرية بجدة.

وأكد ذات المتحدث، أنه سيكون هناك تنسيق مع السفارة الجزائرية لدى السعودية والقنصلية، من أجل إحصاء الجزائريين الراغبين في الحج، وسيتم تنظيم العملية حسب العدد المخصص للجالية الجزائرية.

وسيكون الإختيار والحفاظ على سلامة الحجاج، تحت إشراف مباشر للسفارة بالرياض والقنصلية بجدة، يضيف عزوزة.

وبالنسبة للوكالات المنظمة للحج، قال عزوزة، أن الوكالات التي تم إختيارها لهذا الموسم، هي من ستنظم الحج الموسم المقبل.