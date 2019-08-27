عزوزة يحضر معرض الحج والعمرة بالسعودية

حضر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أمس الثلاثاء فعاليات افتتاح معرض الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية بجدة.

وشارك في الإفتتاح العديد من الهيئات العمومية المشاركة في تنظيم الحج والعمرة والجهات والمؤسسات الخاصة.

وكان المعرض فرصة للإطلاع على مخططات تطوير منظومة تنظيم الحج والعمرة والإطلاع على مختلف العروض والخدمات.

كما شكّل المعرض فرصة للحوار والنقاش الجاد مع إطارات وزارة الحج السعودية حول الإستراتيجيات الجديدة.

وتعمل الإطارات على الارتقاء بمستوى التنظيم بالاعتماد على نهج الرقمية وذلك في إطار ملتقى الحج والعمرة.

وسيستمر المعرض والملتقى إلى غاية يوم الخميس 28 أوت 2019.

ويحرص الديوان على حضور الفعاليات وجلسات النقاش للاطلاع على تفاصيل الرؤية وطرح المقترحات.

وتتناسب المقترحات وخصوصية الجزائر بما يمكن الوكالات الجزائرية من العمل في سلاسة ويتيح في نفس الوقت للمواطن أداء رحلة روحية مريحة.