عزوز عيب مديرا عاما للاتحاد الإفريقي للريغبي
بقلم كريم تيغرمت
قام الاتحاد الإفريقي للريغبي، بتعيين نائب الاتحاد الجزائري للعبة، عزوز عيب، مديرا عاما للاتحاد الإفريقي للريغبي.
ونقلت وكال الأنباء الجزائرية، اعلان عزوز عيب، تنصبه، أين قال: “أعلمكم بأنه تم تعييني مديرا عاما للاتحاد الإفريقي للريغبي”.
كما أضاف: “فخور بتمثيل جزائر في احدى أكبر الاتحادات القارية في العالم، وقارتنا محظوظة بضمها منتخب بطل العالم (جنوب افريقيا)”.
أردف: “فخور كوني أول جزائري يندمج في هذه الهيئة، من هذا المنصب المهم، وعمل كبير ينتظرنا لتطوير الريغبي في القارة”.
وتابع عزوز عيب: “أنا مقتنع بأن الجزائر ستصبح أحد البلدان الكبيرة في رياضة الريغبي، بلاعبين محليين”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Rlv6l