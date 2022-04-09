قام الاتحاد الإفريقي للريغبي، بتعيين نائب الاتحاد الجزائري للعبة، عزوز عيب، مديرا عاما للاتحاد الإفريقي للريغبي.

ونقلت وكال الأنباء الجزائرية، اعلان عزوز عيب، تنصبه، أين قال: “أعلمكم بأنه تم تعييني مديرا عاما للاتحاد الإفريقي للريغبي”.

كما أضاف: “فخور بتمثيل جزائر في احدى أكبر الاتحادات القارية في العالم، وقارتنا محظوظة بضمها منتخب بطل العالم (جنوب افريقيا)”.

أردف: “فخور كوني أول جزائري يندمج في هذه الهيئة، من هذا المنصب المهم، وعمل كبير ينتظرنا لتطوير الريغبي في القارة”.

وتابع عزوز عيب: “أنا مقتنع بأن الجزائر ستصبح أحد البلدان الكبيرة في رياضة الريغبي، بلاعبين محليين”.