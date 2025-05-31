عزوز ناصري: تهتز قلوبنا كمدا لمجازر الصهاينة في حق الأطفال الفلسطينيين
بقلم نادية بن طاهر
إستنكر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان، مجازر الصهاينة في حق الأطفال في فلسطين.
وكتب رئيس مجلس الأمة، على حسابه بمنصة X: “في اليوم العالمي للطفل. نعتز بمكاسب الجزائر في توفير الرعاية والحماية والأمان لجيل المستقبل. وتهتز قلوبنا كمدا لمجازر الصهاينة في حق الأطفال في فلسطين”.
وأضاف عزوز ناصري: “لقد أضحى يوما حزينا يواجه فيه العالم فشله في تحمل مسؤولياته. وخذلانه للأطفال القابعين تحت جحيم الاحتلال، بسبب غياب الردع والعقاب”.
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