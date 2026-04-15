عزوز ناصري يمثل الرئيس تبون في تنصيب الرئيس الكونغولي

يشارك رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، غدا الخميس بالعاصمة برازافيل، ممثلاً لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب وأداء اليمين الدستورية لرئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو. عقب إعادة انتخابه في الاستحقاق الرئاسي المنظم بتاريخ 15 مارس الماضي.

ومن المرتقب أن تعرف مراسم التنصيب حضور عدد من الوفود الرسمية وممثلي الدول الصديقة، في إطار حدث سياسي ودبلوماسي. يعكس الاستمرارية المؤسساتية في جمهورية الكونغو.

وتندرج هذه المشاركة ضمن العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية الكونغو.وحرص الجزائر على دعم علاقات التعاون والتنسيق مع الدول. الإفريقية في مختلف المجالات.