عزوز ناصري يهنئ البطل البارالمبي إسكندر جميل عثماني

وجّه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تهنئة خاصة للبطل الجزائري إسكندر جميل عثماني، بعد فوزه الرائع في سباق 100 متر، ضمن فعاليات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، عبّر ناصري عن فخره الكبير بما حققه العداء الجزائري. معتبرًا أن هذا التتويج هو “إنجاز عالمي مشرّف يعزز المجد البارالمبي الذي صنعه بهـمته العالية”.

كما نوّه بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة الجزائرية في رعاية رياضة ذوي الهمم. مؤكدًا أن هذا الدعم يترجم فعليًا إلى نتائج باهرة على أعلى المستويات.

هذا التتويج لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة اجتهاد كبير وعزيمة فولاذية لبطل تحدى كل العقبات. ورفع راية الوطن عاليًا في محفل رياضي عالمي. كما يعَدُّ هذا الإنجاز تأكيدًا واضحًا على أن الرياضيين من ذوي الهمم في الجزائر يملكون قدرات تنافسية هائلة. ويستحقون المزيد من الدعم والرعاية لتألقهم في مختلف المحافل الدولية.