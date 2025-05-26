عزوز ناصري يُوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الفيتنامي الأسبق

وقع رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بمقر سفارة الفيتنام بالجزائر، على سجلّ التعازي، إثر وفاة الرئيس الفيتنامي الأسبق، تران دوك لوونغ، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، جاء في نصّ التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة السيد تران دوك لوونغ. رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق. بعد حياة مليئة بالعطاء والنضال والتضحية خدمة للشعب الفيتنامي الصديق”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وباسم الجزائر حكومة وشعبا. بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف لجمهورية فيتنام الاشتراكية شعباً وحزباً وحكومة”.

وتابع ناصري: “نقف في هذا الظرف الأليم وقفة إجلال وتقدير أمام روح الفقيد. الذي ترك في قلب الشعب الفيتنامي أثرا طيبا بإسهاماته المشهود لها في النهضة التنموية التي عرفتها جمهورية فيتنام الاشتراكية”.

وواصل بالقول: “لقد عُرف عن الفقيد مواقفه الشّجاعة والنبيلة وتمسكه بمبادئ وقيم ثورة الشّعب الفيتنامي. التي انخرط فيها وعمره لم يتجاوز الثامن عشرة سنة”.

وختم عزوزو ناصري رسالته بالقول: “ستبقى مناقبه وخصاله ومسيرته النضالية خالدة في سجل تاريخ الفيتنام. لتكون منارة للأجيال تستلهم منها دروس البذل والعطاء. وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، لا يفوتني أنّ أؤكد لكم عن تضامن الجزائر مع بلدكم الصديق. ونحن على يقين بأنّ الشعب الفيتنامي سيتمكن من تجاوز هذا الظرف العصيب”.