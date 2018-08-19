عزوف في التسجيل بمعاهد التكوين المهني

الإعلان عن نتائج التوجيهات سيكون يوم 20 سبتمبر

تسجيل 3 آلاف متربص مقابل 23 ألف منصب في العاصمة فقط

وصل عدد المسجلين إلكترونيا للالتحاق بمراكز التكوين المهنية إلى 3 آلاف فقط على مستوى الجزائر العاصمة من أصل 23 ألف منصب مفتوح، وأرجع القائمون عن القطاع السبب إلى تزامن التسجيلات مع العطلة الصيفية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن فترة التسجيلات التي تم الشروع فيها منذ 15 جويلية الماضي لم تصل إلى المستوى المطلوب الذي كانت تطمح إليه الوزارة.

خاصة بعدما قامت بوضع أرضية إلكترونية خاصة بالتسجيلات، وهو الأمر الذي على ما يبدو أنه عطل عملية التسجيل بسبب جهل الطلبة للطريقة الجديدة المتبعة.

وحسب وزارة التعليم والتكوين المهنيين، فإن انتهاء فترة التسجيلات ستكون في 15 من شهر سبتمبر، لتنطلق بعدها عملية الانتقاء والتوجيه أيام 16 و17 و18 سبتمبر.

أما الإعلان عن النتائج سيكون يوم 20 سبتمبر،فيما تم تحديد تاريخ بداية الموسم الأول والدخول إلى المراكز يوم 23 سبتمبر.

واستحدثت وزارة التعليم والتكوين المهنيين 15 تخصصا تكوينيا جديدا في إطار الخريطة البيداغوجية المستحدثة مؤخرا.

وتتمثل التخصصات الجديدة في الهندسة المعمارية الداخلية وزراعة الخضروات والهيكلة المعدنية والقولبة والتسليح والشراء والتموين والكهرباء والإلكترونيك البحري وصيانة شبكات التطهير وتربية أسماك الزينة وميكانيك وتصليح آلات الخياطة وأنابيب صناعية، وكذا تخصص تقني في الأشغال العمومية ومربي الدجاج اللحام.

وتشمل المناصب المفتوحة خلال هذه الدورة 9.030 منصب خاص بالتكوين الإقامي و8848 منصب موجه للتكوين عن طريق التمهين و419 منصب يخص الدروس المسائية المتوجة بشهادة و1110 منصب للتكوين عن طريق المعابر.

وتستفيد النساء الماكثات بالبيوت في إطار الدخول المهني الجديد من 2755 منصب تكويني، فيما تم تخصيص 720 منصب للدروس المسائية المتوجة بشهادة تأهيل.

وبخصوص آخر الاتفاقيات التي وقعتها مديرية التكوين المهني للولاية، قال مزوار إنه تم عقد اتفاق مع مجمع «كوسيدار» من أجل فتح قطب امتياز جديد موجه لتخصصات البناء.

وسيفتتح هذا القطب الكائن بالحراش، مع الدخول المهني الجديد، والذي يأتي تماشيا مع الطلب الذي يعرفه هذا القطاع، لاسيما بالنظر إلى كبريات المشاريع الجاري إنجازها بالعاصمة، والتي تتطلب المزيد من اليد العاملة.