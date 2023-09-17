عزوف كبير عن رحلات العمرة خلال المولد النبوي.. وشركات الطيران تلجأ إلى التخفيضات

سجلت وكالات السياحة والأسفار، نقصا حادا في عدد الطلبات للمقبلين على أداء مناسك عمرة المولد لموسم المولد النبوي الشريف، رغم العروض الترويجية التي أطلقتها شركات الطيران الدولية بتخفيض أسعار التذاكر بنسب وصلت إلى 30 من المائة.

وبالمقارنة بالموسم الماضي، فقد أعربت وكالات سياحة وأسفار عن أسفها للوضع الذي آلت إليه عمرة المولد النبوي لموسم 2023. بعدما سجلت عزوفا رهيبا من طرف الراغبين في أداء مناسك هذه الشعيرة الدينية.

ويرجع السبب في ذلك العزوف حسب الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار صلاح الدين تومي، إلى تزامنها مع الدخول الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث “كنا نأمل في تسجيل ارتفاع في عدد الطلبات لكننا اصطدمنا بواقغ آخر”. مشيرا إلى أن الوضع هذا، أدى بمختلف شركات الطيران الدولية الناقلة إلى فرض تخفيضات على أسعار تذاكر رحلاتها بنسب تراوحت بين 20 و30 من المائة، من أجل رفع نسبة الاستقطاب.

وأضاف المتحدث: “نحن ننتظر تحرك شركة الخطوط الجوية الجزائرية باعتبارها شريكا وطنيا يحظى بالأولوية تجنبا لإلغاء رحلاتها. في وقت راجعت فيه شركات الطيران سياستها التسويقية فيما يتعلق برحلاتها الجوية الرابطة بين الجزائر والسعودية المباشرة منها وعير المباشرة”.

وأعرب الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، عن أمله في ارتفاع عدد الطلبات خلال شهر أكتوبر الداخل. كون التسجيلات على عمرة المولد تبقى مستمرة إلى مرحلة ما بعد الدخول الاجتماعي واستقرار الوضع الاجتماعي نوعا ما.