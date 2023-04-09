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عزو HK: الجرأة يجب أن تكون مدروسة ويكون وراءها رسالة

بقلم النهار أونلاين
عزو HK: الجرأة يجب أن تكون مدروسة ويكون وراءها رسالة
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عزو HK: الجرأة يجب أن تكون مدروسة ويكون وراءها رسالة ولا ترتقي إلى الوقاحة.

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