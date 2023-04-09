قناة النهار عزو HK: عندي قلب كبير وعمري ما كرهت إنسان بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أفريل 2023 - 10:45 شارك غرِّد أرسل 15 0 عزو HK: عندي قلب كبير وعمري ما كرهت إنسان لكن بعض الأشخاص يحسدوني. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IDGTi برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا نوال زعتر: فكرت أكثر من مرة في الإعتزال نهائيا من الفنّ قناة النهار 06 أفريل الشاب حميدو: عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل رجال صدقوا / الصحابي أبي بكر الصدّيق💪💪أوّل رجل في التاريخ يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قناة النهار 23 مارس أنيسة علي باي: "هذا هو الفرق بين دور "ملاك" و"حيزية " قناة النهار 05 أفريل الشاب حميدو عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل ماريا زدام تكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية "جذع مشرتك" قناة النهار 03 أفريل الجماهير الجزائرية تصنع أجواء رائعة بتونس قبل مباراة الخضر قناة النهار 27 مارس شاهد ما قاله بلال بطل الدامة عن مشاركته مع الفنان مصطفى العريبي قناة النهار 04 أفريل أمون تالنس يغني للمرحوم عاقيل ويبدع بأغنية histoire قديمة عاودت حياة قناة النهار 27 مارس شاهد فرحة مناصر تونسي بقميص الخضر الموقع من طرف ديلور قناة النهار 28 مارس