عزيزان: “ماجر أشعل النار بتصريحاته وزاد الضغط على نفسه”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، حسين عزيزان، أن التصريحات الأخيرة للناخب الوطني رابح ماجر، لا تصب في صالحه، بل ستزيده ضغطا في المستقبل.

وصرح حسين عزيزان، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “تصريحات رابح ماجر بعد مباراة الرأس الأخضر، لا تخدمه في هذه الفترة”.

وأضاف: “أضن أن الناخب الوطني، أشعل النار من خلال تصريحاته الأخيرة، وزاد الضغط على نفسه، وهذا ليس في صالحه”.

وتابع عزيزان: “صحيح أن ماجر يملك تاريخ كبير مع المنتخب الوطني، ولا أحد بإمكانه إنكار ذلك، لكن هذا لا يمنع انتقاده كناخب وطني حاليا”.

وأردف: “لاحظنا أنه لا يوجد توازن في الخطوط الثلاثة للمنتخب الوطني، وحتى كارل مجاني، إعترف في تصريحاته بأن الوضعية لاتسر”.