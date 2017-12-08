عزيزان: “نسعى لإقناع السلطات بتجميد مهام المكتب الحالي للحراش”

كشف اللاعب السابق لإتحاد الحراش حسين عزيزان، عن سعي قدامى اللاعبين والمسيريين لإتحاد الحراش لتجميد مهام المكتب الحالي المسير للفريق.

وصرح عزيزان لإذاعة “البهجة” اليوم الجمعة: “نحن كقدامى اللاعبين والمسيرين نسعى لإجبار السلطات على تجميد مهام المكتب الحالي المسير للفريق”.

وأضاف: “المكتب الجديد جاء لتصفية حساباته مع الإدارة السابقة، وعلى السلطات المحلية للحراش، التدخل لإنقاذ الفريق”.

وأكد حسين عزيزان عزم قدامى اللاعبين والمسيرين للفريق، التحرك بحر الأسبوع المقبل لمحاولت انقاذ الفريق.

وصرح: “هذا الأسبوع سنتخذ إجراءات لتغيير الأوضاع في الفريق لإنقاذه قبل فوات الآوان، فمن غير المعقول اتستمرار الأمور على حالها”.