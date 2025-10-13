عزيز طاهير: “سطرنا هدفين في تحضيراتنا لمباراة المنتخب الوطني ضد أوغندا”

كشف مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، عزيز طاهير، التحضيرات التي تم ضبطها بملعب “حسين آيت أحمد”، استعدادا لمباراة المقبلة للمنتخب الوطني، ضد أوغندا.

وقال عزيز طاهير، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للهيئة المسؤولة عن تسيير ملعب “حسين آيت أحمد”: “حضّرنا كما ينبغي، لمباراة المنتخب الوطني، ضد أوغندا”.

كما أضاف: “سطّرنا هدفين أساسيين في تحضيراتنا لهذه المباراة، أولهما خاص بالأنصار، حيث نسعى لوضعهم في أفضل ظروف الراحة داخل الملعب، وفي محيطه”.

وأردف: “هدفنا الثاني هو ضمان الراحة، والامكانيات اللازمة، لعناصر المنتخب الوطني، بما فيها نوعية أرضية الميدان، وغرف تغيير الملابس، وغيرها”.

وأضاف: “حضّرنا أيضا عرض خاص، احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، والذي يسكون مباشرة بعد نهاية مباراة أوغندا، بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني، مع الأنصار”.

وتابع مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، عزيز طاهير: “نتمنى أن نكون عند مستوى تطلعات المنتخب الوطني، وأنصاره، من ناحية التنظيم المحكم لكل مبارياته بملعب “حسين آيت احمد””.