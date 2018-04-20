عزيز عباس:”تعرضت للحقرة وكيف لفريق أن يفوز بدون مُدرب”

أكد مدرب شبيبة القبائل عزيز عباس، إستيائه الكبير من قرار لجنة الإنضباط القاضي بمعاقبته بسنة كاملة بتهمة الإعتداء على لاعب بارادو.

وجاءت تصريحات عباس بعد نهاية مباراة إتحاد الحراش ودفاع تاجنانت التي إنتهت لصالح الأخير بثنائية لهدف.

أين قال:”نتائج موسم كامل سبب الحالة التي يتواجد عليها إتحاد الحراش وليست مباراة اليوم فقط”.

مضيفا:”ما تعرضت له حقرة، ولم أفعل شيء لأستحق عقوبة سنة كاملة والمحيط أضحى بعيدا عن الرياضة كما أن هنالك أطراف تسعى لتحطيمي”.

وختم حديثه قائلا:”لم يحدث شيء مع لاعبي بارادو، سوى أن لاعب شتم والدتي لكنني وبخته فقط كأب لي لا شيئ أكثر”.