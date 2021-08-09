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الرياضة

عزيز عباس: “أتمنى تحقيق انجاز جديد رفقة مقرة في كأس الرابطة”

بقلم كريم.تيغرمت
عزيز عباس: “أتمنى تحقيق انجاز جديد رفقة مقرة في كأس الرابطة”
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أبدى المدرب عزيز عباس أمله في قيادة ناديه نجم مقرة، لتحقيق انجاز جديد، من خلال إحراز كأس الرابطة.

وصرح عزيز عباس، لتلفزيون “النهار”: “سبق لي أن حققت انجاز رفقة نجم مقرة، بتحقيق الصعودي التاريخي للفريق موسم 2018-2019”.

وأضاف مدرب نجم مقرة: “نأمل في أن تكون كأس الرابطة انجاز آخر بالنسبة لمقرة، وولاية المسيلة، وبالنسبة لي، لتعزيز رصيدي من الانجازات”.

وتابع عزيز عباس: “المباراة لن تكون سهلة، كما أنها ليست صعبة، الأمور ستحسم على المستطيل الأخضر”.

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