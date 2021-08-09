عزيز عباس: “أتمنى تحقيق انجاز جديد رفقة مقرة في كأس الرابطة”

أبدى المدرب عزيز عباس أمله في قيادة ناديه نجم مقرة، لتحقيق انجاز جديد، من خلال إحراز كأس الرابطة.

وصرح عزيز عباس، لتلفزيون “النهار”: “سبق لي أن حققت انجاز رفقة نجم مقرة، بتحقيق الصعودي التاريخي للفريق موسم 2018-2019”.

وأضاف مدرب نجم مقرة: “نأمل في أن تكون كأس الرابطة انجاز آخر بالنسبة لمقرة، وولاية المسيلة، وبالنسبة لي، لتعزيز رصيدي من الانجازات”.

وتابع عزيز عباس: “المباراة لن تكون سهلة، كما أنها ليست صعبة، الأمور ستحسم على المستطيل الأخضر”.