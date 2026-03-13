عزيز عباس: “غياب كداد وخاسف خسارة كبيرة لشباب بلوزداد”

تحدث المدرب عزيز عباس، عن المباراة المقبلة التي ستجمع شباب بلوزداد، بمضيفه المصري، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وصرح المدرب عباس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “شباب بلوزداد يملك تعداد جيدة، لكن غياب بعض الأسماء مثل كداد، وخاسف، أمر مؤسف”.

كما أضاف: “كدادا لاعب صلب وقوي دفاعيا، وهو يعتبر ركيزة في تشكيلة الشباب، ما يجعل غيابه خسارة كبرة للفريق”.

وتابع المدرب عزيز عباس: “خاسف يتمتع بامكانيات كبيرة، أمامه مستقبل كبير، وهو الآخر سيكون غيابه مؤسف بالنسبة للشباب”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، يوم غد السبت، انطلاقا من التاسعة ليلا، بمضيفه النادي المصري، تدخل ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.