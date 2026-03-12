عزيز عباس مدربا جديدا لنصر حسين داي

حسمت إدارة فريق نصر حسين داي، خيارها، بخصوص المدرب الجديد للفريق، بتنصيب عزيز عباس، على رأس العارضة الفنية.

وأعلنت إدارة نصر حسين داي، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للنادي، تعيين عزيز عباس، مدرب رئيسي للفريق.

كما كشف ذات المصدر، عن تنصيب فاتح طوال، كمدرب لحراس مرمى الفريق، مع لابقاء على بدر الدين دحمان كمدرب مساعد.

وستكون المهمة الأولى للمدرب الجديد عزيز عباس، وطاقمه المساعد، تحضير الفريق للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف مولودية سعيدة، بوم السبت المقبل، لحساب الجولة الـ23 من بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب.