عزيز عباس: “نطمح للتويج بكأس الرابطة وكتابة التاريخ”

أبدى مدرب نجم مقرة، عزيز عباس الرغبة والعزيمة الكبيرة التي تحذوه ولاعبيه، من أجل التتويج بكأس الرابطة، وكتابة التاريخ.

وصرح عزيز عباس، للإذاعة الوطنية: “نهائي كأس الرابطة يعني لنا الكثير، بالنظر للمجهودات التي قمنا بها طيلة الموسم الجاري”.

وأضاف مدرب مقرة: “سبق لنا اقصاء العديد من الأندية الكبيرة في الأدوار السابقة، وهذا ما يحفزنا ويجعلنا نطمح للفوز أيضا بالنهائي أمام فريق عريق اسمه شبيبة القبائل”.

وتابع عزيز عباس: “كان لي الشرف قبل موسمين لأكون على العارضة الفنية أين حققت الصعود رفقة مقرة، وحاليا بلغنا نهائي الكأس الذي نتمنى التتويج به ودخول التاريخ”.

يذكر أن فريق نجم مقرة، سيواجه يوم الثلاثاء القبل، فريق شبيبة القبائل، بملعب “5 جويلية”، ضمن نهائي كأس الرابطة.