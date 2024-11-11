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الرياضة

عزيز لحوسين يكشف تشكيلة شبان الخضر في مواجهة تونس

بقلم كريم تيغرمت
عزيز لحوسين يكشف تشكيلة شبان الخضر في مواجهة تونس
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يواجه شبان المنتخب الوطني، فئة أقل من 17 عاماً، نظيره التونسي، أمسية اليوم الاثنين. في افتتاح مشوارهما ضمن بطولة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف” الجارية بالمغرب.

وكشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، عزيز لحوسين، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذه المواجهة. واختار فيها العناصر الأكثر جاهزية.

ويسعى عزيز لحوسين وأشباله لتحقيق انطلاقة موفقة في هذه البطولة، من خلال إحراز الفوز على حساب منتخب تونس.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لأقل من 17 عاماً التي اختارها الناخب عزيز لحوسين، الأسماء التالية:

رابط دائم : https://nhar.tv/bxJJN
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