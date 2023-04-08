عزيز عباس :”لولا الأمن لوقعت الكارثة أمام المشرية”

أبدى مدرب ترجي مستغانم عزيز عباس تأسفه الكبير لما حدث من أعمل شغب في مباراة فريقه أمام اتحاد مشرية.

وقال عزيز عباس في تصريح خص به تلفزيون “النهار” اليوم :”الانطباعات نأخذها من غرف تغيير الملابس، لقد حجزنا في غرف تغيير الملابس ولولا الأمن، لكانت الكارثة، لن ننسب الأمور لإدارة مشرية، لان إدارة استقبلتنا جيّدا، هناك مجموعة، وإن كانوا فعلا أنصار”

كما أضاف عزيز عباس “مجموعة جاءوا بالأهازيج وألعاب شغب، المباراة سيطرنا عليها، و استعدنا لجلب النقاط الثلاث، كل المؤشرات كانت تقول أننا سنفوز بالمباراة”.

وختم مدرب ترجي مستغانم “في الدقيقة الأخيرة حدث ما حدث، بدليل أن لاعبي مشرية والمناجير هم من أنقذونا من المجموعة هذه، ما حدث الأمر غير عادي بحكم أننا في شهر رمضان”.

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