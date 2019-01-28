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عزيمة “فيغولي” تصنع الحدث في “تركيا”

الرياضة
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عزيمة “فيغولي” تصنع الحدث في “تركيا”
بقلم أمير بهلول

لا يزال سفيان فيغولي يصنع الحدث في تركيا وخاصة من جانب جماهير “غلطة سراي” التي تشيد كثيرا بخدماته.

عزيمة “سفيان” على كل “لسان”، الجزائري عان كثيرا في بداية الموسم بل كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق.

فالمدرب “فاتح تيريم” وضعه على لائحة المغادرين وطالبه بإيجاد فريق آخر، غير أن “سوسو” رفض المغادرة.

بل أصر على كسب ثقة المدرب، وهذا ما حصل عليه ففي بضع أشهر ومن لاعب مغضوب عليه إلى لاعب أساسي.

فقد أصبح القلب النابض لنادي “غلطة سراي” ومدلل الجماهير التركية، وفي كل مرة يترك بصمته فوق أرضية الميدان.


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