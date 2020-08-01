عزي:”هدفي ضد الدحيل منحني دافعاً معنويا”

الرياضة
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عزي:”هدفي ضد الدحيل منحني دافعاً معنويا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف المدافع الجزائري لفريق أم صلال “أيوب عزي” أن هدفه في الجولة الماضية من دوري نجوم قطر ضد المتصدر الدحيل منحه دافعاً معنويا.

عزي قال في ندوة صحفية اليوم السبت:”الجميع يعرف ترتيبنا في الدوري، ولذا لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز وحصد الـ3 نقاط والابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الثانية”.

وأضاف:”تعادلنا مع الدحيل في الجولة الماضية، ونطمح لمواصلة المسيرة الجيدة في هذا اللقاء”.

وختم:”مصلحة الفريق تهمني أكثر من تسجيل الأهداف، ولكن في النهاية من الجيد أن تسجل وهو ما يعطيك دافعاً معنويا جيداً”.


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