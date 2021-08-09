قناة النهار عزيوز بوقرو: الجيل القادم للمولودية لن يعاني كما عانينا بسبب نقص المنشئات بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أوت 2021 - 23:25 شارك غرِّد 7 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970597 اقرأ أيضا برنامج Toutes Options : كل ما يجب معرفته حول تركيب وصاينة نظام السيرغاز قناة النهار 31 جويلية والي المسيلة يفاجئ صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في البكالوريا و يكرمها بمنزلها في حمام الضلعة قناة النهار 22 جويلية وزارة الحج و العمرة استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم بداية من اول محرم قناة النهار 08 أوت فريق ضياف ربي رفقة الفنانة "Samira l'oranaise" يزورون افقر عائلة بعين تموشنت في مشاهد مؤثرة قناة النهار 28 جويلية