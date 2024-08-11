عزي جديد اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، ليلة السبت إلى الأحد، عن تعاقدها رسميا مع الظهير الأيمن عماد الدين عزي، قادما من كاظمة الكويتي.

ولعب صاحب الـ 26 ربيعا، في رديف الغريم مولودية الجزائر، قبل أن ينتقل صيف 2018 إلى أكابر نصر حسين داي، ليخوض بعد 3 سنوات تجربة احترافة في كاظمة الكويتي.

وارتفع بذلك، عدد الوافدين الجدد، على تشكيلة “أبناء سوسطارة” إلى 7 لاعبين. بعد كل من الثنائي الكونغولي غلودي ليكونزا وكيفن مونديكو، إلى جانب النيجيري وال علي موسى.

بالإضافة إلى الياس شتي وحسام الدين غشة وغيلاس قناوي. وهي الصفقات التي تعتبر جد مميزة، في انتظار المستوى الذي سيقدمه الجدد مع النادي العاصمي.