عزي: “قررت الانضمام لاتحاد العاصمة عن قناعة و دون تردد”

أكد الوافد الجديد لصفوف اتحاد العاصمة، المدافع المعار من نادي كاظمة الكويتي، عماد عزي، أن خيار انضمامه إلى “سوسطارة” جاء عن قناعة ودون تردد.

وصرّح المدافع، عماد عزي، اليوم الأربعاء، للقناة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة، على منصة يوتيوب: “اختيار الانضمام لصفوف اتحاد العاصمة كان عن قناعة و دون تردد، في البداية واجهت مشاكل في الوثائق مع فريقي السابق، كاظمة الكويتي، وقمت بالمستحيل حتى تتم صفقة انتقالي إلى اتحاد العاصمة”.

وأضاف المتحدث: “عملية اندماجي مع الفريق كانت سهلة، لأنني أعرف غالبية تعداد الفريق، حيث سبق لي اللعب مع العديد مع اللاعبين، والآن نشكل مجموعة واحدة”.

وتابع المتحدث ذاته: “نحضّر بقوة صباحا ومساءً خلال تربص طبرقة التونسية، حتى ندخل أجواء المنافسة الإفريقية و البطولة المحلية بشكل جيد”.

وأكد اللاعب عماد عزي في حديثه: “خضت مقابلتين وديتين مع الفريق، حتى الآن، وبدأت استرجاع مستواي المعهود، وأتمنى أن نتمكن من إسعاد جمهورنا والتتويج بالألقاب”.

وختم عزي حديثه بالقول: “المنافسة ستعود بالفائدة على الفريق، على الجميع بذل قصارى جهدهم لمنح الإضافة اللازمة، خاصة أن فريقا بحجم اتحاد العاصمة يلعب الأدوار الأولى وينافس من أجل الألقاب كل موسم”.