عزي: “مباراة سطيف هي مباراة مصالحة الشناوة” !

أكد “عزي” مدافع “مولودية الجزائر” أن مباراة الغد ضد “وفاق سطيف” ستكون مصيرية وهي بمثابة مباراة الصلح بين اللاعبين وجمهور المولودية.

وقال عزي في الندوة الصحفية: “نتفهم غضب الأنصار وهذا من حقهم، لكننا نحقق نتائج إيجابية، لعبنا مباراتين في البطولة ولدينا 4 نقاط، وفزنا بمباراتنا في كاس العرب، ولدينا مباراة مهمة يوم غد ونسعى للفوز بها”.

وأضاف: “الأنصار من حقهم الغضب لأن المولودية ملكهم ومباراة الغد هي مباراة المصالحة مع الجماهير”.

يذكر أن “مولودية الجزائر” سيواجه “وفاق سطيف” يوم غد بداية الساعة 14.00 بملعب 5 جويلية.