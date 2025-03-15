عزي يبصم على ثاني أهدافه مع ماخاشكالا الروسي

بصم اللاعب الجزائري، محمد عزي، اليوم السبت، على ثاني أهدافه مع ناديه دينامو ماخاشكالا الروسي، في ثالث مبارياته مع الفريق.

وذلك في مواجهة المنافس في الجولة 21 من الدوري الروسي، كريليا سوفيتوف، والتي إنتهت برباعية نظيفة لصالح ماخاشكالا.

وخاض لاعب شباب بلوزداد السابق، أساسيا في هذه المواجهة، في منصب متوسط الميدان، ولغاية الدقيقة الـ88 من الشوط الثاني. وتمكن من تسجيل أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 38.

يجدر الإشارة، منذ إنضمامه إلى نادي دينامو ماخاشكالا، بتاريخ 13 فيفري المنصرم، شارك، محمد عزي، في ثلاث مباريات وتمكن من تسجيل هدفين.