عزي يغادر المولودية ويمضي لأربع سنوات في النصرية

دعمت إدارة نصر حسين داي تشكيلتها بالمدافع الشاب لمولودية الجزائر، عماد الدين عزي، الذي أمضى على عقد يربطه بالنصرية لأربع سنوات.

وأمضى عماد الدين عزي، عقده الجديد بعد إقناعه مسؤولي نصر حيسن داي بمستواه، خاصة بالنظر لسنه الذي لم يتجاوز الـ20 عاما.

وسبق للمدافع الشاب أن استدعي للفريق الأول لمولودية الجزائر خلال الموسم الماضي، أين تلقى إشادة كبيرة من مدرب العميد بيرنار كازوني.

وبهذا تواصل إدارة نصر حسين داي بقيادة المدرب بلال دزيري، الإعتماد على اللاعبين الشباب الموهوبين سعيا في تكوين فريق قوي.