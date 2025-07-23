عزي يغادر رسميا اتحاد العاصمة

أعلن المدافع عماد الدين عزي، رسميا عن مغادرته لفريق اتحاد العاصمة، بعد نهاية إعارته من نادي الكاظمة الكويتي.

وأصرّت إدارة الاتحاد، على الاحتفاظ بخدمات المدافع المتألق. إلا أن وصول عرض روسي من نادي ماشكاخالا، الذي يلعب له شقيقه محمد عزي، أخلط أوراق مسؤولي اتحاد العاصمة.

وودع عزي، أنصار ونادي الاتحاد، برسالة عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” اليوم الأربعاء. مؤكدا أن تجربته في الفريق كانت مليئة بالحماس والعواطف، رغم أنها كانت قصيرة.

قبل أن يضيف: “لم أكن أرغب في أن تنتهي هذه الرحلة بهذه السرعة، كنت أتمنى أن أواصل المشوار وأكمل ما بدأناه معاً، لكن الظروف أقوى من الرغبات أحياناً.”

ووجّه عزي، شُكره لكل مكونات اتحاد العاصمة، مبديا فخره بتقمص ألوان النادي قائلا “سأبقى دائماً فخوراً بمروري من هنا، وبحمل قميص الاتحاد، متمنيا للنادي مزيداً من التألق والنجاح في قادم التحديات”.