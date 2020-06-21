عزي يكشف عن ثغرة مالية بـ700 مليون سنتيم في المولودية!

كشف المدافع السابق لفريق مولودية الجزائر “أيوب عزي” عن فضيحة جديدة في التسيير الإداري لفريق العميد.

وأكد مدافع أم صلال القطري “أيوب عزي” أنه إشترى ورقة تسريحه من فريق مولودية الجزائر بمليار و100 مليون سنتيم، عكس ما تم تدوينه في التقرير المالي للمولودية سنة 2019 بأنه دفع مبلغ 400 مليون سنتيم فقط مقابل تسريحه لنادي أم صلال القطري.

ونشر أيوب عزي تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام قال فيه: ” أموال عزي مليار و 100، وليس 400 مليون كما هو مذكور”.

للتذكير فإن محافظ الحسابات رفض التصديق على التقرير المالي لفريق مولودية الجزائر الخاص بسنة 2019 بسبب الثغرات المالية خلال هذه الفترة.