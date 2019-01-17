عز الدين أعراب: ” عهدة حسان حمّار إنتهت وسنجتمع لتعيين شخص آخر”

أكد عز الدين أعراب أن عهدة رئيس النادي حسان حمّار قد إنتهت وأنه حال الوقت لتعيين شخص آخر.

وتحدث أعراب في تصريح للنهار صبيحة اليوم حول الإحتجاجات التي يقوم بها أنصار الفريق أمام مقر النادي قائلا:

“كان من المفروض أن يجتمع مجلس الإدارة، من أجل تعيين رئيس مجلس إدارة، وتعيين المدير العام، وإتخاذ قرار فيما يخص فتح رأس مال الشركة”

وأضاف: “بغياب المحضر القضائي لم نتمكن من تنظيم هذا الإجتماع، وسننضمه في الأيام القليلة القادمة، ومن بين النقاط التي سنركز عليها هي فتح رأس مال الشركة وإستقطاب شركة وطنية، أو خاصة في حدودو الـ67 بالمئة، وطبعا تنصيب مسؤولين على رأس هذا الفريق”

وتابع: “كثرت المشاكل في الآونة الأخيرة داخل النادي، وهذا ما أغضب الأنصار وأنا أعتقد أن مطالبهم مشروعة، ونحن سنعقد إجتماع في الأيام القادمة”

وإختتم حديثه قائلا: ” مدة العهدة لحسان حمار قد إنتهت واليوم سنتناقش مع أعضاء مجلس الإدارة من أجل تجديد عهدته، أو منح الرئاسة إلى شخص آخر”.