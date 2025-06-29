عز الدين أعراب مديرا رياضيا لوفاق سطيف

أعلنت الشركة الرياضية ذات الأسهم “بلاك إيغلز - سطيف” اليوم الأحد، عن تعيين عز الدين أعراب في منصب المدير الرياضي لنادي وفاق سطيف.

ويأتي هذا التعيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة النادي إداريًا وتنظيميًا، بما يتماشى مع تطلعات الجماهير السطايفية وطموحات النادي المستقبلية.

وأكدت الإدارة في بيانها الرسمي الذي نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أن عز الدين أعراب سيباشر مهامه بداية من اليوم، وسيتولى إعداد خارطة طريق استراتيجية، تهدف إلى تعزيز عمل لجنة الانتدابات، واستقدام لاعبين جدد بمواصفات عالية، إضافة إلى تطوير الكفاءات داخل النادي، عبر تأهيل الطواقم الفنية بمختلف فئاتها.

ويُعد أعراب من الأسماء المعروفة في الوسط الرياضي والإداري، ويتمتع بخبرة كبيرة تؤهله للمساهمة في إعادة النادي إلى الواجهة محليًا وقاريًا.

هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي إدارة النادي لتجديد الدماء ورفع مستوى الأداء، في ظل طموحات كبيرة لاستعادة أمجاد الوفاق على كافة الأصعدة.