عز الدين دوخة راح يدير إشهار لقى روحو مع شركة يهودية!

استضاف العدد الجديد من برنامج الكاميرا الخفية “رانا حكمناك”، والذي يعرض على قناة “النهار”، حارس المنتخب الوطني الجزائري “عز الدين دوخة”.

وبعد ما شرح له طاقم البرنامج، طريقة العمل، دوخة لم يصعب الأمور في المفاوضات، وانطلق الفريق في تصوير الإشهار.

وعند توقيع العهد، تفاجئ دوخة بأن الشركة يهودية، وهنا رفض حارس المنتخب الوطني، توقيع العقد جملة وتفصيلا.

وقال عز الدين دوخة، أنه من المستحيل، أن يقبل توقيع العقد، مع شركة يهودية، بالرغم من المبلغ الكبير، الذي عرض عليه.

ليجد دوخة نفسه، ضحية لمقلب الكاميرا الخفية “رانا حكمناك”، حيث أبان حارس المنتخب الوطني، عن أخلاق عالية، من خلال تصوير البرنامج.

https://www.youtube.com/watch?v=yDO8H8x7_Xo