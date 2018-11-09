عز الدين رحيم: “لا يهمنا اللعب يوم الاثنين الثلاثاء أو الجمعة”

رحّب مساعد مدرب إتحاد العاصمة عز الدين رحيم ببرمجة الرابطة مباراة الكلاسيكو هذا الجمعة بالرغم من الدربكة التي سبقت تحديد موعد هذا الكلاسيكو وتأجيله ثلاث مرات متتالية.

وتحدث عز الدين رحيم عن مواجهة الكلاسيكو المزمع إجراءها أمسية اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين خلال تدخل هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى قائلا:

” المباراة ستكون صعبة، لأن الشبيبة هو المنافس المباشر لسوسطارة،وقد حان الوقت لتكون مباراة مهمة لكلا الفريقين، بالرغم من أنها لن تحدد مصير أي فريق لكنها مهمة، وستكون شيقة وصعبة في آن واحد”.

وأضاف: “التغييرات لن تؤثر علينا، لو لعبنا مباراة آخرى غير مباراة الشبيبة كانت ستؤثر ربما، كما أن اللاعبين لم يتأثروا بهذه التغييرات، ولا يهمنا اللعب يوم الإثنين الثلاثاء أو الجمعة”.

وإختتم حديثه قائلا: “الفوز بمباراة اليوم سيسمح لنا إجراء المباريات المتبقية حتى نهاية مرحلة الذهاب في أريحية، ونتمنى أن تكون المباراة قوية والجمهور الرياضي يستمتع بهذا اللقاء.”