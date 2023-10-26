عز الدين رحيم يلتحق بالطاقم الفني لشباب قسنطية

أعلنت إدارة نادي شباب قسنطينة، اليوم الخميس، عن تعزيز الطاقم الفني للفريق، بخدمات عز الدين رحيم.

ونشرت إدارة شباب قسنطينة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، خبر تعاقدها مع رحيم، للالتحاق بالطاقم الفني للمدرب عبد القادر عمراني، كمساعد لهذا الأخير.

كما أرفق مسؤولي النادي القسنطيني، هذا الخبر بصورة لعز الدين رحيم، عقبل توقيعه العقد، مه المدير الرياضي للسياسي طارق عرامة.

يذكر أن عز الدين رحيم، سبق له العمل في عدة أندية كمدرب مساعد، ومدرب رئيسي، قبل التحاقه بشباب قسنطينة.