عز الدين شيح يستدعي 21 لاعبة تحسبا لمواجهة اثيوبيا

استدعى المدرب الوطني للمنتخب النسوي، عز الدين شيح، 21 لاعبة، للتربص الذي يسبق مواجهة منتخب إثيوبيا، لحساب تصفيات نهائيات كان 2018.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن تربص المنتخب النسوي، المقرر بمدينة البليدة، سيمتد من 29 ماي إلى 7 جوان المقبل.

وتم اختيار فندق “الورود”، لإقامة التشكيلة الوطنية، على أن تجرى التحضيرات بملعب “مصطفى تشاكر” المعشوشب طبيعيا.

وتدخل هذه التحضيرات إستعدادا لمواجهة إثيوبيا، يوم 6 جوان “ملعب 05 جويلية”، لحساب مباراة الذهاب من تصفيات كان 2018، المقررة بغانا.

وكشف بيان “الفاف”، أن التشكيلة الوطنية ستشد الرحال إلى إثيوبيا، يوم 7 جوان، لخوض مباراة العودة المقررة يوم 10 جوان المقبل.

وجاءت التشكيلة التي كشف عنها الناخب الوطني، والمعنية بهذه المباراة على النحو التالي: