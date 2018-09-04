عز الدين ميهوبي: «أنطوني كوين مثّل دور عمّ الرسول في فيلم الرسالة.. فلماذا لم تقم الدنيا ؟»

الوزير ميهوبي يرد على الحملة ضد اختيار الممثل الفرنسي ديبارديو لدور الداي حسين:

توزيع الأدوار يكون على أمور احترافية ولا دخل لأحد في الحياة الخاصة للممثلين

قال، أمس، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، إن الجدل القائم حول الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو لتجسيد دور الداي حسين يعتبر عقيما، باعتبار أن منتج الفيلم اختار الممثل للعديد من الاعتبارات، أهمها أن يكون العمل له بعد عالمي ولا يقتصر على الجزائر فقط.

واستطرد ميهوبي وعلامات الغضب بادية عليه: «لماذا لم تقم الدنيا حينما اختار العقاد الممثل أنطوني كوين في تجسيد دور حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام في فيلم الرسالة».

وقال ميهوبي في تصريح للصحافة، على هامش أشغال افتتاح الدورة العادية للبرلمان، حول هذا الجدل، خاصة أن الممثل متهم بقضايا أخلاقية، إن الشركة المنتجة اختارت الممثل، أما حياته الخاصة فلا تهم أي أحد.