عز الدين ميهوبي: “شباب الأرندي شاركوا في الحراك منذ بدايته”

قال الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، إنّ شباب الحزب شارك في الحراك الشعبي منذ بدايته .

وأضاف عز الدين ميهوبي، خلال ندوة صحفية، أنّ الحزب يعمل برؤية واعية وتحديد الاوضاع القائمة وتفكيك الاسئلة والمتغيرات وتكيف معها .

وأكّد الامين العام بالنيابة للارندي ، على مراجعة الكثير من أساليب الممارسة المعتمدة في السابق ، والانفتاح على كل المبادرات، وتقارب بين مختلف الناشطين والفاعلين .

أشار المسؤول الحزبي، على ضرورة بناء الحزب وفق رؤيا جديدة تشارك فيه نخب الحزب من الأوائل والحاليين

إضافة الى مشاركة الكفاءات الجديدة وعنصر الشباب، الذي يعد القوة لتحقيق انتشار أوسع مستقبلا .

وفي سياق آخر قال عز الدين الميهوبي ، إن شعب تحرك لتحقيق تطلعات وهي الذهاب إلى جمهورية جديدة،

مشيرا ان مطالب الحراك لم تعد مشفرة بل هي صريحة، وتراكمات التي حدثت في العشرية الأخيرة هي وراء الحراك.