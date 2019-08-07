عز الدين ميهوبي: ” لجنة الحوار والوساطة تتعرض لضغط كبير”

صرح الأمين العام بالنيابة للأرندي، بأن لجنة الحوار والوساطة تتعرض حاليا لضغط سياسي و إعلامي كبير .

و قال ميهوبي خلال عرضه لمبادرة حزبه السياسية، بأن حزبه يشجع لجنة الحوار والوساطة لتجاوز كل هذه الضغوطات.

ودعا ميهوبي، لجنة الحوار والوساطة بأن لا تكون طرفا في الحوار بل مديرة له وبأن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

كما قال الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الديمقراطي، بأنه يجب أن ينصب تركيز اللجنة على كيفية تنظيم انتخابات رئاسية.

وأبدى الأمين العام بالنيابة للأرندي، أمله في أن تلقى مبادرة التحول الجمهوري التي أطلقها حزبه القبول لدى اللجنة.