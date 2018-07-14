عز الدين ميهوبي.. “ودعا عمو رفيق..”

هكذ غرد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على حسابه بتويتر، في تقديمه العزاء لعائلة الفنان الراحل رفيق بلعابد.

وتأسف ميهوبي، على عدم تمكنه من حضور جنازة الفقيد كونه كان خارج الوطن.

وقال وزير الثقافة في تغريدته متأثرا: “وداعا عمّو رفيق. رفيق بلعابد. رفيق الصغار. رفيق الفن. معذرة أخي العزيز إن لم أحضر جنازتك، كنت خارج الوطن، لكنني قاسمت الآلاف ممن شيعوك حالة الحزن والألم. خسرك الأطفال الذين أحببتهم وزرعت البسمة في وجوههم، لكنك لم تتخلف عن أي موعد لتمنحهم الفرحة التي يريدون. وداعا رفيقنا المبدع.”