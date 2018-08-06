عز الدين ميهوبي.. وزير التصريحات المتناقضة

تناقضات كبيرة بين تصريحات وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وبين الواقع لاسيما تضارب في التصريحات بينه وبين المسؤولين في المؤسسات التابعة لوزارته.

فمثلا في السينما، الوزير يخرج في كل مرة يتحدث عن دورها وتأهيلها لكن الواقع في الصور كما تشاهدون خير دليل.

أما في مجال دعم الفنان، فميهوبي تحدث عن مرافقة الفنان وتقديم الدعم اللازم له من خلال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لكن مايعانيه الفنانون الجزائريون من تهميش كحال الفنان الراحل كمال معروف الذي وافته المنية بعد الفطر المبارك يطرح كثيرا من علامات الاستفهام.

وبالعودة الى مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، في طبعته الحادية عشر فالوزير الذي وجه انتقادات له حتى قبل انطلاقته عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجدناه يناقض نفسه أياما بعد انتهاء الطبعة.

الوزير الحاضر الغائب عز الدين ميهوبي، لا يعلم مايجري في دواليب وزارته التي تعد لمهرجان المسرح المغاربي في طبعته الأولى السنة المقبلة وهو لا يعلم شيئا عن الموضوع.

أخيرا وليس آخرا الديوان الوطني للثقافة والاعلام التي هي مؤسسة في قطاعه يبدو أنه لم يستطع اتخاذ قرار صارم بشأنها صار يهاجمها كلما سمحت الفرصة ويوجه لها سهام انتقاداته.