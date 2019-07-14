عز الدين ميهوبي يكتب شعرا للمنتخب الوطني

كتب وزير الثقافة السابق، “عز الدين ميهوبي”، شعرا، أهداه للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لتشجيهم في مباراتهم مساء اليوم الأحد، ضد المنتخب النيجيري، في نصف نهائي “كان 2019″، بمصر.

ونشر ميهوبي، الأبيات الشعرية، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، وقال فيها:

ولكمْ في القلبِ حبٌّ ليسَ يفنى

فأنتمْ فخرُنا.. والله ناصِرْ

ملكتُمْ – كلّما فزتُمْ- قلوبًا

وأبدعتمْ كما تبْغي الجزائرْ

صنعتُمْ ألفَ ملْحمةٍ وكنتمْ

لهذا الجيلِ عنْوانَ المفاخِرْ

هنا (قَسَمًا) نردّدُها جميعًا

وتَهْتِفُ باسمِكُمْ كلُّ الحناجرْ