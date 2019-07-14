عاجل

عز الدين ميهوبي يكتب شعرا للمنتخب الوطني

فن وثقافة
  • -
  • 0
عز الدين ميهوبي يكتب شعرا للمنتخب الوطني
بقلم نادية بن طاهر

كتب وزير الثقافة السابق، “عز الدين ميهوبي”، شعرا، أهداه للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لتشجيهم في مباراتهم مساء اليوم الأحد، ضد المنتخب النيجيري، في نصف نهائي “كان 2019″، بمصر.

ونشر ميهوبي، الأبيات الشعرية، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، وقال فيها:

ولكمْ في القلبِ حبٌّ ليسَ يفنى
فأنتمْ فخرُنا.. والله ناصِرْ
ملكتُمْ – كلّما فزتُمْ- قلوبًا
وأبدعتمْ كما تبْغي الجزائرْ
صنعتُمْ ألفَ ملْحمةٍ وكنتمْ
لهذا الجيلِ عنْوانَ المفاخِرْ
هنا (قَسَمًا) نردّدُها جميعًا
وتَهْتِفُ باسمِكُمْ كلُّ الحناجرْ


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com