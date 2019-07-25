عز الدين ميهوبي ينعي الفقيد الفنان “فاروق الفيشاوي”

نعى، الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الثقافة السابق، “عز الدين ميهوبي”، اليوم الخميس، الفنان المصري القدير ، “فاروق الفيشاوي”، بعد وفاته، صباح اليوم الخميس.

وكتب “عز الدين ميهوبي”، على صفحته الرسمية بتويتر: “تلقيت ببالغ الأسى، نبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، أحد أبرز نجوم الفن السابع”.

وتابع ذات المتحدث: “التقيت به في مهرجان الفيلم العربي بوهران 2016، واكتشفت فيه الشخصية المبدعة والمثقفة، المطلعة على تاريخ السينما الجزائرية”.

وأضاف عز الدين ميهوبي: “تأسف فاروق لأنه لم يحقق حلمه في المشاركة فيلم جزائري مصري مشترك، رحمة الله عليه”.

وأرفق الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، منشوره، بصورة له مع الفنان الراحل، لدى حضوره إلى الجزائر، في إطار مهرجان وهران الفيلم العربي بوهران.